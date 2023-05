Ingérence chinoise: Johnston aurait dû se récuser dès le début

La question allait donc toujours se poser. Comment faire une enquête publique sur ce qui relève de la sécurité nationale?

Faire la lumière sur ce qui doit rester dans l’ombre allait toujours relever de la quadrature du cercle.

C’est la raison pour laquelle David Johnston y renonce.

Le problème, c’est qu’il ne semble même pas avoir cherché une solution. Pas nécessaire, semble-t-il. Selon lui, le scandale qui fait les manchettes depuis des mois relève d’un «malentendu».

Les rapports secrets sur lesquels se sont basés Global News et le Globe and Mail étaient incomplets, dit-il, «un coup de pinceau sur une toile». Lui dit avoir eu accès à l’ensemble de l’œuvre et il est convaincu que personne n’a rien à se reprocher.

Ni Justin Trudeau, ni ses ministres, ni quelque acteur de nos agences de renseignement.

Le vrai problème se limiterait à la communication des renseignements entre les agences et le politique. Voilà ce qu’il se propose d’explorer dans le cadre d’audiences publiques.

Si seulement c’était si simple.

Seul dans sa bulle

David Johnston n’aurait jamais dû accepter d’enquêter seul sur la gestion de l’ingérence chinoise au gouvernement.

Maintenant que sa recommandation est controversée, il nous demande de le croire sur parole.

Les inquiétudes du milieu du renseignement et l’inaction du gouvernement Trudeau sont suffisantes pour que des gens aient risqué leur carrière et leur liberté pour sonner l’alarme.

Mais selon David Johnston, rien à voir ici.

Toutes les agences de renseignement, tout leur personnel, tout le politique ont été d’une transparence exemplaire à son égard. Ce serait bien une première dans ce genre d’exercice!

Mieux que ça, en deux mois, il a abattu un travail gigantesque. Il a tout vu, tout lu sur les allégations d’ingérence lors des élections de 2019 et de 2021.

Difficile de ne pas rester avec l’impression que David Johnston s’est contenté de ce que les agences de renseignement ont bien voulu lui montrer.

A-t-il poussé pour éclaircir les zones d’ombre? A-t-il essayé de comprendre pourquoi Justin Trudeau a choisi de ne pas confronter son candidat Han Dong face aux efforts de la Chine pour le coopter en 2019?

Il s’agit là pourtant de questions essentielles. Mais sans le bénéfice des contre-interrogatoires propres à une enquête indépendante, on ne saura jamais si toutes les pierres ont été retournées.

Fausse victoire

Le mandat de David Johnston allait toujours être périlleux. Ses liens passés avec la famille Trudeau et leur Fondation entretiennent le doute sur son indépendance.

Il aurait dû se récuser dès le début. Mais il est trop tard.

Le ver est dans la pomme. Et c’est Justin Trudeau qui hérite du problème.

Officiellement, il était trop heureux de se voir blanchi par l’ancien gouverneur général. Mais l’embellie sera de courte durée.

Plutôt que de pouvoir pelleter le scandale de l’ingérence chinoise dans les mains d’une enquête publique qui prendrait des mois à commencer ses travaux, il se verra maintenant forcé de continuer à défendre un processus de plus en plus indéfendable.

Au lieu d’acheter du temps au premier ministre, David Johnston a plutôt remis de l’huile sur le feu.