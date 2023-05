Ingérence chinoise: le rapport Johnston doit aller aux poubelles!

Les conclusions du rapport Johnston sur l’ingérence étrangère sont décevantes. Il considère qu’il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique et indépendante sur les graves allégations ayant fait les manchettes lors des derniers mois.

Ces conclusions n’ont rien pour calmer les partis d’opposition et disons-le, la population. David Johnston ne propose absolument rien pour dissiper les doutes et les inquiétudes. Il nous dit qu’il y a des failles dans le système et reconnaît que les tentatives sont de plus en plus importantes sans rien offrir aux inquiétudes légitimes. Il faudra le croire sur parole et s’en remettre à son jugement.

Assez particulier

Il faudra aussi se fier à ses paroles lorsqu’il nous dit qu’il avait la crédibilité nécessaire pour en venir à ces conclusions, malgré le fait que les liens entre lui et la famille Trudeau et entre lui et la Fondation Trudeau sont établis, reconnus et avérés.

David Johnston nous en demande beaucoup et nous en donne trop peu. Ses conclusions mettent le gouvernement dans une drôle de situation. D’un côté, le feu reprendra de plus belle de la part de l’opposition qui y voit une faiblesse et d’un autre côté, le déclenchement hypothétique d’une enquête publique serait considéré comme un rejet du rapport Johnston.

Une ligne de communication

Chose certaine, ce rapport a l’avantage d’offrir une ligne de réponse au gouvernement. On nous servira ad nauseam que M. Johnston a tout vérifié et qu’il n’a pas trouvé de raisons pour une telle enquête. Combien de temps tiendra cette ligne ? Cela dépendra de la détermination des partis d’opposition.

Or ceux-ci ont le défaut de rapidement sombrer dans la partisanerie alors que ce dossier requiert du doigté, de la nuance et de la fermeté. Même s’ils réussissent à se contrôler, ils risquent néanmoins de manquer de temps, l’été arrive à grands pas et les Canadiens sont beaucoup moins réceptifs aux sons des chemises se déchirant en hiver qu’en été.

Le gouvernement a gagné son pari, celui de nous rouler dans la farine.