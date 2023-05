La Sinfonia de Québec fêtera ses 60 ans au Palais Montcalm

Il y a l’Orchestre symphonique. Il y a les Violons du Roy. Il existe aussi un petit orchestre indépendant qui réunit une quarantaine de musiciens amateurs et professionnels et qui fêtera, le 4 juin, ses 60 ans.

La Sinfonia de Québec a vu le jour en avril 1963. Sous la direction d’Irénée Lemieux, elle était constituée, à l’époque, de cinq musiciens.

L’ensemble privé est dirigé, depuis 2012, par le violoncelliste Daniel Finzi, qui a fait ses études à l’École de musique de l’Université Laval.

«J’avais participé à quelques concerts de la Sinfonia et l’on m’a approché, en 2011, à la suite du départ de Béatrice Cardin, pour la direction musicale. J'ai passé des entrevues et des auditions et j'ai été accepté», a-t-il raconté lors d’un entretien.

La Sinfonia de Québec est constituée de musiciens amateurs et d’étudiants en musique de tous les niveaux. Ils sont regroupés dans cinq sections, chacune dirigée par un musicien professionnel. L'ensemble répète une fois par semaine au Centre communautaire Noël-Brulart et présente deux à trois concerts par année.

«Nous sommes le seul orchestre à cordes à Québec. C’est un ensemble qui a traversé plusieurs générations», a fait remarquer Daniel Finzi.

Le 4 juin, à 14 h 30, l’ensemble soulignera son 60e au Palais Montcalm avec l’œuvre Jour de fête, écrite par le chef Irénée Lemieux, le Gloria, de Vivaldi, et la composition Fantaisie pour quintette et orchestre à cordes, de Daniel Finzi. Une œuvre en quatre mouvements de 30 minutes qu’il a écrite en trois mois l’été dernier.

«On y retrouve mes sonorités d’origine d’Argentine avec le folklore et le tango, des influences baroques de Vivaldi, afin de faire un lien avec la deuxième partie du programme et des sonorités populaires. C’est un mélange de tout ça», a-t-il décrit.

Photo fournie par la Sinfonia de Québec

Les musiciens professionnels Mary-Ann Corbeil (premier violon), Christelle Cotnam (second violon), Alexanne Trudelle-Caron (alto), Siegfried Cavallini (violoncelle) et François Morin (contrebasse) seront en vedette à titre de solistes dans cette œuvre qui sera interprétée pour la première fois devant public.

«L’orchestre et les solistes ont travaillé fort et je suis vraiment content de ce que j’entends lors des répétitions. Les musiciens, qui viennent de tous les milieux, adorent; et c’est un signe que le public va aussi apprécier. Je suis très confiant que ça va bien aller. C’est excitant», a précisé Daniel Finzi.

Pour le Gloria de Vivaldi, la Sinfonia sera bonifiée par les présences de la soprano Catherine-Élisabeth Loiselle, de la mezzo-soprano Élizabeth Veilleux, du claveciniste Richard Paré, du trompettiste Frédéric Quinet et de l’ensemble vocal Baroquo Negro.

Après des années un peu plus difficiles, la Sinfonia de Québec, depuis dix ans, est en bonne santé financière. Elle réussit même à dégager de petits surplus qui lui permettent, cette année, de fêter ses 60 ans au Palais Montcalm, où l’ensemble s’était déjà produit lors de son 35e anniversaire en 1998.

«Se produire à cet endroit est, pour nous, un exploit en soi. C’est quelque chose», a-t-il fait savoir.