La visite (un brin malaisante) de Pierre Poilievre au Québec

Mardi, Pierre Poilievre rend visite au premier ministre François Legault. Depuis son accession au poste de chef du Parti conservateur du Canada en septembre 2022, c’est leur première rencontre. Bref, pas trop pressé en ce qui regarde les affaires de la «Belle Province»...

Les rumeurs persistantes d’une possible élection fédérale en 2024 lui poussent toutefois dans le dos. En quête d’appuis potentiels, le temps de se faire voir au Québec est donc venu pour lui.

Sachant que bien des Québécois sont rebutés par sa personnalité abrasive, ses idées libertariennes et sa diabolisation obsessive d’un Justin Trudeau qui, au Québec, jouit encore d’une certaine popularité, n’est pas non plus étranger à sa visite.

Sa rencontre informelle en soirée avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, s’annonce d’une tout autre eau. Entre les deux hommes – de vieux compagnons de route de la droite dure –, c’est là que se trouvent les vrais atomes crochus.

Passage obligé

Il n’en reste pas moins qu’à l’opposé d’un Éric Duhaime sans le moindre siège, le premier ministre Legault, bardé de son deuxième mandat fort, est le véritable passage obligé pour Pierre Poilievre.

Or, au-delà des images polies, la réalité est qu’à moins d’un revirement spectaculaire, contrairement à son mentor Stephen Harper, Pierre Poilievre s’est montré jusqu’ici plutôt indifférent à la dynamique politique québécoise.

Voire même encore plus au positionnement de François Legault sur la laïcité, l’immigration et le déclin du français. L’appui enthousiaste de Pierre Poilievre au soi-disant convoi de la liberté n’a rien fait non plus pour les rapprocher.

Difficile d’oublier la ribambelle d’affiches «Fuck Trudeau» et «Fuck Legault» arborées tout au long de cette longue occupation illégale d’Ottawa.

Le tout n’empêchera pas les deux hommes d’être souriants et courtois. La politesse, après tout, a ses droits. Même avec un voisin un brin malaisant.

Au-delà des apparences, cette visite a tout de même le mérite de faire ressortir un élément important en politique québécoise. Soit que, pour le moment, M. Legault se retrouve au fédéral dépourvu d’alliés naturels.

Sans alliés

Hormis pour des dossiers de développement économique, sa reconnaissance de la fragilité du français et leurs échanges «à tu et à toi», Justin Trudeau est aux antipodes de M. Legault sur de nombreux fronts. Tout d’abord sur la laïcité et l’immigration.

À la dernière élection fédérale, le conseil de François Legault aux Québécois de ne pas voter pour les libéraux de M. Trudeau, n’a rien fait aussi pour réchauffer l’atmosphère de manière tangible.

Quant au chef du NPD, Jagmeet Singh, il vit carrément sur une autre planète politique que celle de la CAQ. Et le chef bloquiste Yves-François Blanchet?

Il avait appuyé la CAQ depuis son arrivée au pouvoir en 2018. La montée du Parti Québécois dans les sondages sous Paul St-Pierre Plamondon vient cependant de provoquer la réconciliation des deux partis «frères» souverainistes.

D’ici les élections québécoises de 2026, le PQ étant maintenant pointé par M. Legault lui-même comme son adversaire principal, une chose est sûre. Le PQ s’attendra à ce que l’appui du Bloc et de sa machine électorale lui soit indéfectible.

Pour François Legault, dont le nationalisme non souverainiste plaît toujours à de nombreux francophones, l’absence d’alliés solides au fédéral n’est pas un détail.

Cette absence risque d’affaiblir encore plus le rapport de force du Québec au sein de la fédération. Lequel, depuis bien avant la CAQ, il faut bien le dire, était déjà passablement faiblard.