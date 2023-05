L’Auberge du Lac‐à‐l’Eau‐Claire: une destination offrant plusieurs espèces

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS | Certaines pourvoiries sortent de l’ordinaire. C’est le cas de l’Auberge du Lac‐à‐l’Eau‐Claire qui offre aux pêcheurs quatre espèces à déjouer durant le même séjour.

À mi-chemin entre Québec et Montréal, cette pourvoirie a de quoi satisfaire tous les types de pêcheurs.

«Le pêcheur qui vient chez nous peut profiter d’une chambre à l’auberge, d’un condo ou d’un chalet entièrement équipé pour un séjour en plan européen, explique le directeur des opérations, Philippe Tousignant. Nous avons créé cette offre variée afin de répondre aux attentes de tous les types de pêcheurs qui nous visitent.»

Photo fournie par Karl Tremblay

«Aussi, nous recevons beaucoup de gens de l’extérieur du Québec qui ont besoin d’une infrastructure d’accueil différente, par rapport aux pêcheurs québécois qui sont souvent très bien organisés.»

La salle à manger de l’auberge offre une excellente table. Si vous choisissez le forfait en plan européen dans l’un des chalets, rien ne vous empêche de vous gâter avec un repas à l’auberge durant votre séjour.

Belle variété

La variété d’espèces à pêcher est au rendez-vous.

Sur le territoire de la pourvoirie, il y a une dizaine de lacs ensemencés régulièrement, dans lesquels vous pourrez capturer de la truite mouchetée ou de la truite arc-en-ciel.

Photo fournie par Karl Tremblay

Pas besoin de techniques spéciales ni de leurres d’exception. Une bonne canne à lancer léger avec des leurres comme la petite Toronto Wobbler bleue de deux pouces et demi, la Amazing Spoon de couleur orange, ou encore une Lake Clear de couleur bleue et argent à laquelle vous ajoutez un bas de ligne de 18 pouces et un beau vers de terre, donnera d’excellents résultats.

Vous pourrez récolter de belles prises de 10 à 14 pouces pour la mouchetée et des prises allant jusqu’à 16 pouces pour l’arc-en-ciel. Il peut arriver que vous ayez de belles surprises. La limite est de 10 truites, qu’elles soient mouchetées ou arc-en-ciel.

Sur le Lac-à-l’Eau-Claire, à compter du 1er juin, il est possible de se mesurer à la truite grise, avec des spécimens pouvant atteindre des poids de plus de 20 lb. Le record du lac est de 34 lb. Pour la déjouer, il est conseillé d’utiliser soit une soie calante, soit un down rigger, avec un chapelet d’un mètre de long et un poisson nageur de 20 à 30 cm de couleur bleue, fluorescente ou imitation de perchaude. La truite grise aime particulièrement des profondeurs pouvant aller jusqu’à 200 pieds. Il est certain qu’il faut être patient. Si vous avez une prise, vous allez certainement vous en souvenir. La limite est de deux truites grises.

Finalement, toujours dans le Lac-à-l’Eau-Claire, vous pouvez tenter votre chance pour déjouer l’achigan à petite bouche. Cette espèce est présente sans aucune intervention humaine. On la retrouve aussi dans certains autres lacs. Le quota est de cinq poissons par pêcheur. L’utilisation de la fameuse mouche Woolly Bugger de couleur noire est fortement suggérée.

Vous pouvez aussi profiter des services des guides de la pourvoirie, lesquels possèdent tous des petits secrets, qu’ils vont vous partager.

Série d’activités

Cette pourvoirie a aussi développé une foule d’activités de plein air pour l’été, l’automne et l’hiver.

«Nous offrons de nombreuses activités qui sont compatibles avec tous les types de séjours que nous offrons à la pourvoirie, dit Philippe Tousignant. En été, on peut parler de randonnée en quad, de randonnée en forêt, de la plage, d’activités aquatiques et plus. En hiver, nous avons la motoneige, la pêche sur glace, les balades en traîneau à chiens et les randonnées en raquettes et en ski de fond. Nous sommes fiers de dire que chez nous, les gens ne peuvent pas s’ennuyer.»

Pour en savoir plus sur tout ce qui se passe à cette pourvoirie, sur les coûts, les séjours et plus encore, il vous suffit de communiquer directement avec les gens responsables des différentes activités au 819 265-3185, ou sans frais au 1 877 265-3185. Vous pouvez aussi visiter le site internet à l’adresse suivante : www.lacaleauclaire.com