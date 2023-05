Le Canada sait maintenant à quoi s’attendre à la Coupe Billie Jean King et ça s’annonce corsé

La formation canadienne de tennis féminin évoluera au sein de la même section que l’Espagne et la Pologne, le pays de la première joueuse mondiale Iga Swiatek, lors des Finales de la Coupe Billie Jean King qui auront lieu du 7 au 12 novembre.

Le tirage effectué mercredi à Londres a permis de répartir les 12 nations participantes au sein de quatre divisions : les représentantes de l’unifolié joueront à Séville, où les troisièmes têtes de série de la compétition et favorites du groupe C les attendront; l’équipe locale mise notamment sur Paula Badosa, 29e sur l’échiquier international. Pour ce qui est des Polonaises, elles pourraient compter sur Swiatek et Magda Linette, 21e raquette du circuit de la WTA.

«Nous participons cette année aux Finales de la Coupe Billie Jean King pour la troisième fois consécutive et nous sommes très emballées d’être de retour, a déclaré Heidi El Tabakh, capitaine de l’équipe canadienne, dans un communiqué de la fédération nationale. Encore une fois, nous ferons partie d’un très bon groupe pour commencer la compétition. [...] Je suis toutefois persuadée que nous avons toute la puissance nécessaire pour rivaliser avec les meilleures nations du monde et nous sommes impatientes de le prouver bientôt sur le court.»

À la suite du tournoi à la ronde, les quatre pays qui auront terminé au premier rang de leur groupe respectif se qualifieront directement pour les demi-finales. Les vainqueurs des groupes A et C en découdront; la division A est composée de la Suisse, de la Tchéquie et des États-Unis.

Le mois dernier, le Canada a vaincu la Belgique 3 à 2 dans une rencontre de qualification, notamment grâce aux deux gains en simple de Leylah Fernandez (51e).

Bianca Andreescu (41e), Rebecca Marino (79e), Katherine Sebov (141e) et Carol Zhao (177e) sont les autres représentantes de l'unifolié figurant dans le top 200 du classement de simple de la WTA.

Le Canada pourrait aussi se tourner vers Gabriela Dabrowski, 18e raquette mondiale en double.