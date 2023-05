Le wokistan n'est pas une invention

L’Actualité a publié récemment un texte délirant de La Presse canadienne, qui parle de « L’invention des Wokes par le nationalisme conservateur » et qui laisse entendre que ce sont cinq vilains chroniqueurs du Journal (Richard, Joseph, Denise, Mathieu et moi) qui n’ont rien de moins qu’« inventé » ce concept.

Pourtant, rien qu’au cours des derniers jours, trois personnalités archiconnues internationalement (qui ne travaillent pas pour Québecor) ont fait des sorties anti-woke.

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Vous connaissez Richard Dreyfuss, star de Rencontre du 3e type et de Les dents de la mer ? En entrevue à PBS, il a déclaré que les nouvelles règles de « diversité et d’inclusion » des Oscars le faisaient « vomir ».

L’animatrice lui a appris qu’à partir de 2024, pour être admissibles à l’Oscar du meilleur film, les œuvres doivent inclure un certain pourcentage d’acteurs et d’équipes techniques issus de groupes raciaux ou ethniques sous-représentés.

« Ça me fait vomir, a répondu Dreyfuss. Personne ne devrait me dire comme artiste que je dois me soumettre à la dernière idée à la mode, à la plus récente vision de la morale.

Il n’y a pas une minorité ou une majorité au pays qui a besoin d’être traitée aux petits oignons comme ça. (...) Sommes-nous fous ? Nous ne savons plus que l’art est de l’art ? C’est tellement paternaliste ! C’est tellement idiot, on traite les gens comme des enfants. »

La semaine dernière, l’auteur des Versets sataniques, Salman Rushdie, s’est prononcé sur la réécriture de livres pour en retirer des mots « offensants », un sujet dont je vous ai parlé abondamment, de James Bond à Roald Dahl en passant par Agatha Christie. « Il faut laisser le livre parvenir jusqu’à nous à partir de son époque et le laisser être de son époque. Et si vous trouvez ça difficile à prendre, ne le lisez pas et lisez un autre livre ».

Le Figaro a publié lundi un article intitulé : Face aux ravages du wokisme et de la cancel culture, Tom Hanks s’insurge contre la réécriture des livres. C’est bizarre, Tom Hanks n’écrit pas dans Le Journal.

Mais ce qu’il a dit, Richard, Joseph, Denise, Mathieu et moi aurions pu l’écrire dans une de nos chroniques. « Je pense que nous sommes tous des adultes ici. Ayons confiance en nos propres jugements au lieu de confier à quelqu’un d’autre le soin de décider ce qui pourrait ou non nous offenser ».

« Laissez-moi décider de ce qui m’offense et de ce qui ne m’offense pas ». Il a aussi déclaré qu’il ne lirait « aucun livre, qu’importe le registre, qui porterait la mention ‘‘Abrégé en raison des sensibilités modernes’’. »

REMETTRE LES PENDULES À L’HEURE

Lundi, Le Figaro publiait un autre article intitulé Les studios Disney plongent La Petite Sirène dans un bain woke.

Récemment, le Wall Street Journal publiait un article intitulé : Les idéologues ont pris le contrôle des musées d’art américains.

En décembre, le National Post publiait une chronique intitulée Canada’s National Gallery has become a woke national disgrace / Le Musée des Beaux-Arts du Canada est une honte nationale woke.

Aux dernières nouvelles, ni Le Figaro, ni le Wall Street Journal, ni le National Post ne faisaient partie de l’Empire Québecor.

Laisser entendre qu’il n’y a que Richard, Joseph, Denise, Mathieu et moi qui dénonçons les dérives woke, comme si c’était une lubie inventée de toutes pièces, c’est ridicule !