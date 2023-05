Les plans de la boxeuse Mary Spencer encore gâchés par une blessure

La boxeuse Mary Spencer a renoncé à son combat contre la Brésilienne Adriana Dos Santos Araujo prévu le 1er juin au Casino de Montréal en raison d’une blessure au dos subie durant un entraînement.

La Canadienne devait participer au gala d’Eye of the Tiger Management mettant en vedette Erik Bazinyan et Jose De Jesus Macias, mais elle patientera avant de renouer avec l’action. Les détails entourant sa malchance n’ont pas été précisés par l’organisation. Il s’agit de la deuxième mésaventure du genre vécue par la pugiliste : en mars, un problème à la main apparu également à l’entraînement l’a empêchée de se mesurer à Araujo (6-1-0, 1 K.-O.) dans un événement ayant Christian Mbilli comme tête d’affiche.

À lire aussi: Steven Butler: deux choses à mettre au clair

À lire aussi: Kim Clavel: pas exactement comme Patrick Roy

«Je suis extrêmement déçue de ne pas combattre après avoir mis autant de temps et d’efforts au gymnase. J’ai hâte d’être rétablie et d’avoir une nouvelle occasion de monter dans le ring afin de montrer ce que nous avons travaillé à l’entraînement», a mentionné Spencer (7-1-0, 5 K.-O.) dans un communiqué.

L’athlète de l’unifolié a disputé son dernier duel le 16 décembre, un revers par décision unanime contre la Belge Femke Hermans. La carte de boxe proposera huit affrontements au total.