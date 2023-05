Les Remparts sont encore meilleurs qu'à leur dernière conquête de la coupe Memorial, croit Marc-Édouard Vlasic

Les Remparts «ont de très bonnes chances de gagner» la coupe Memorial, croit Marc-Édouard Vlasic, qui estime qu'il ne faisait pas partie d'une équipe aussi dominante que celle-ci quand il a enlevé les grands honneurs avec Québec, en 2006.

«Ils sont bien meilleurs que nous l'étions [cette année-là]», a pointé le vétéran défenseur, en entrevue à TVA Sports mardi.

Comme ses Sharks ne se sont pas qualifiés pour les éliminatoires de la LNH, Vlasic a pu suivre le parcours en séries de son ancienne équipe de près. Le joueur originaire de Montréal a assisté au cinquième match de la finale face aux Mooseheads d'Halifax.

Même si les Remparts ont perdu cette rencontre, Vlasic a clairement aimé ce qu'il a vu sur la glace du Centre Vidéotron, vendredi dernier.

«Je voulais vivre la fièvre des Remparts et voir les 18 000 partisans supporter les Remparts, a-t-il mentionné. [...] Je n'ai jamais vu ça, surtout avec les Remparts. Quand tu as 16 victoires et deux défaites [en séries], tu as de très bonnes chances de remporter la coupe Memorial.»

Les séries, un «passage obligé»

Ces propos tombent à point, puisque c'est clairement l'objectif de Patrick Roy et de ses protégés.

Mardi, au terme d'un ultime entraînement à Québec, l'entraîneur-chef – qui a aussi dirigé la formation victorieuse de 2006 – a répété que le travail était loin d'être fini, même si ses joueurs ont remporté le premier titre de champions de la LHJMQ des Remparts depuis 1976.

«Les séries éliminatoires de notre ligue étaient un passage obligé, mais l’objectif a toujours été la Coupe Memorial, a soulevé le pilote. On n’a pas bâti cette équipe pour gagner seulement dans notre ligue, mais pour remporter les grands honneurs.»

Une assistance en très forte hausse

On s'en doutait d'ailleurs, mais les Remparts ont fait courir les foules plus que n'importe quelle équipe junior canadienne durant ces séries éliminatoires.

Grâce notamment à trois salles combles de 18 259 spectateurs, Québec a attiré en moyenne 15 486 personnes par match au Centre Vidéotron.

Cela représente une hausse spectaculaire de 59% par rapport à la saison régulière où, là encore, ils trônaient au sommet du palmarès de la Ligue canadienne de hockey, avec 9726 partisans par rencontre.

Des matchs pour les couche-tard

Mais le rideau est tombé sur cette saison de hockey junior à Québec. Mercredi matin, les Diables rouges ont mis le cap sur Kamloops, à 350 km au nord-est de Vancouver. Ils s'y entraîneront jeudi, sur l'heure du dîner.

En chemin, l'avion qui les transporte s'arrêtera pour embarquer les Petes de Peterborough, les champions de la ligue de l'Ontario, puis il se dirigera vers la Colombie-Britannique, où il atterrira en soirée, à moins de 48 h du match d'ouverture des Remparts face à l'équipe hôtesse.

Les partisans de Québec devront veiller un peu pour suivre la partie contre les Blazers, qui sera disputée à 21 h (heure de l'Est). Et il en sera de même pour celles de dimanche, face aux puissants Thunderbirds de Seattle, et de lundi, contre les Petes, puisqu'elles seront jouées à la même heure.