L’histoire méconnue de l’homme derrière Lamborghini

Si vous avez visité le Salon Auto-Sport Québec au début du mois, vous avez pu voir de près l’hommage réalisé pour le 60e anniversaire de la marque Lamborghini. La plupart des modèles exposés appartiennent au collectionneur Olivier Nameche. Il a été invité à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer.

Avec lui, les deux animateurs ont discuté des raisons expliquant son amour pour la marque et les origines de la fondation du constructeur italien qui assemblait initialement des tracteurs.

Ensemble, ils ont également évoqué les périodes tumultueuses de Lamborghini en plus de l’avenir qui attend la marque.

Alors que ce collectionneur et expert de Lamborghini œuvre à lancer un club regroupant les propriétaires de voitures de la marque au Québec, il a aussi été question de la différence de profil entre ceux qui possèdent des modèles classiques et ceux qui se concentrent sur les plus récentes nouveautés.

Bien entendu, ils ne pouvaient passer sous silence le film de 2022 « Lamborghini, l’homme derrière la légende ». M. Nameche critique sans réserve ce film portant sur la vie et l’œuvre de Ferrucio Lamborghini.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question du dévoilement du Toyota Tacoma 2024, de la mise sur pause de l’usine de batteries de véhicules électriques de Stellantis en Ontario ainsi que de l’arrivée des premiers véhicules VinFast au Canada.

