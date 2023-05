Maladie de Lyme: voici quelques mesures de prévention

En ce début de saison estivale, la Direction de santé publique du Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Outaouais rappelle à la population que certaines tiques présentes dans plusieurs régions du Québec peuvent transmettre la maladie de Lyme.

«La maladie de Lyme est une infection causée par une bactérie qui est transmise à l’humain par la piqûre d’une tique infectée», a indiqué la Direction de santé publique par communiqué, en précisant que la tique vit dans la végétation, principalement dans les boisés et les hautes herbes.

Les amateurs de plein air doivent ainsi demeurer vigilants lors des activités extérieures puisque la maladie de Lyme peut avoir de graves conséquences sur la santé et la qualité de vie si elle n’est pas traitée à temps.

Voici quelques mesures de prévention:

Entre les mois de mai et de novembre, lors d’activités extérieures en milieux boisés:

- portez un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs;

- entrez votre chandail dans votre pantalon ainsi que le bas de celui-ci dans vos chaussettes ou vos bottes;

- utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d’Icaridine en suivant les conseils d’application du fabricant;

- en randonnée, marchez de préférence dans les sentiers et évitez les hautes herbes.

Pour réduire la présence des tiques:

- coupez les herbes hautes et les broussailles autour de votre maison et tondez votre gazon particulièrement près des aires de jeu des enfants;

- enlevez les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes qui se trouvent sur la pelouse et au bord des réserves de bois et du cabanon;

- aménagez des sentiers en copeaux de bois ou en gravier entre les zones boisées et les pelouses, les patios et les aires de jeu.

«Au retour d’une activité extérieure en milieux boisés ou semi-boisés, examinez votre équipement, votre animal de compagnie et tout votre corps. Profitez de l’heure du bain pour examiner vos enfants. Si une tique est accrochée à la peau d’une personne, enlevez-la à l’aide d’une pince à sourcils et conservez-la dans un contenant bien fermé. N’oubliez pas de noter la date et le lieu de votre sortie, ces informations pourraient être utiles par la suite, si vous consultez un professionnel de la santé.»

Si vous vous faites piquer par une tique, appelez Info-Santé au 811 afin de vérifier votre admissibilité au traitement préventif.