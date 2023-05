Marchand veut mettre fin aux insultes et violences envers les employés municipaux

Gestes violents, rage au volant, gestes racistes, insultes. Les employés de la Ville subissent des incivilités et c’est pire depuis la pandémie, dénonce le maire Marchand, qui veut mettre fin à ces attaques.

• À lire aussi: Nantes encourage Québec à aller de l’avant avec le tramway

• À lire aussi: Marchand étudie les recours possibles contre le propriétaire

«Gang d’incompétents.» «Arrêtez de me faire chier.» «Tasse-toi de la rue, espèce de conne.» Des visiteurs qui frappent sur le bureau d’une employée, des automobilistes qui s’en prennent aux brigadiers scolaires ou qui foncent sur des signaleurs routiers. Des paroles ou des gestes comme ceux-là sont vécus par les employés de la Ville de Québec, a déploré le maire, Bruno Marchand, mercredi. Ils lui ont été rapportés par des travailleurs, qui ont aussi noté qu’avec la pandémie, les agressions ont augmenté en gravité et en nombre, a indiqué le maire.

C’est une minorité d’agressifs, dit-il, mais cela mine le travail des employés lorsque cela survient.

«Est-ce que c’est pire à Québec qu’ailleurs? Je ne pense pas. Ce que nous, on vous dit, c’est que moi, après avoir écouté mes employés, je me dis qu’il n’est pas question qu’on tolère ça.»

Sensibilisation

La Ville lance donc le Projet Bouclier qui débute par une campagne de sensibilisation. Une vidéo dans laquelle le maire et la conseillère responsable des ressources humaines Marie-Josée Asselin expriment leur indignation devant les gestes posés sera diffusée sur les réseaux sociaux et dans certains points de service municipaux.

La Ville veut encourager les employés à dénoncer les gestes inadéquats. «On va poser les gestes qu’il faut, notamment porter plainte auprès de la police», a assuré M. Marchand. On va comptabiliser le tout pour suivre la situation et offrir de la formation. Un comité auquel les employés pourront se référer est aussi créé.

Fierté retrouvée

Le président du syndicat des fonctionnaires municipaux, Réal Pleau, applaudit cette initiative. Il salue le travail de la nouvelle administration qui a permis selon lui à plusieurs employés de retrouver une fierté de travailler à la Ville de Québec.

Sans nommer l’ancien maire, il a déploré les paroles qui «abaissaient les employés». «Le discours est complètement différent, il respecte les employés. Les gens reprennent leur fierté de travailler à la Ville. Il n’y a pas longtemps, les gens, dès qu’ils sortaient du bureau, la carte d’employé était dans les poches, on enlevait les manteaux, on n’était plus fiers. Maintenant, ça revient à la normale.»