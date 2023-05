Menus à petits prix: les produits québécois en rabais

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 25 au 31 mai 2023

Ça y est, les beaux jours s’en viennent : cette semaine on a droit à un menu... à saveur locale !

Après les asperges la semaine dernière, c’est au tour des radis du Québec de se pointer le bout du nez ! Une touche de couleur et de fraîcheur dont on pourra heureusement profiter jusqu’à la mi-octobre ! Si on a l’habitude de manger le radis comme crudité ou de l’incorporer cru à nos recettes, il n’en est pas moins délicieux lorsque cuit. Son goût s’adoucit et est même plus sucré après cuisson ! La recette de saumon de cette semaine est donc une belle entrée en matière.

Parlant de radis, pensez à retirer les feuilles de ces derniers au retour de l’épicerie pour prolonger leur durée de vie. Pourquoi ? C’est par les feuilles qu’ils perdent le plus d’eau et que leur vieillissement s’accélère. Vous vous donnerez donc facilement plusieurs jours de grâce en coupant leurs fanes. On privilégie ensuite un emballage ou un contenant aéré additionné d’un linge ou d’un essuie-tout pour garder le radis croquant... et bien au sec !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une autre semaine assez inégale où un simple coup d’œil aux aliments en vedette laisse entrevoir quelle bannière est l’arrêt de choix, alors que Super C a encore une fois une offre variée entre viandes, fruits et légumes ainsi que produits de base. Sinon, de manière générale, il n’y a pas de quoi s’emporter. Les œufs sont de retour à excellent prix, mais c’est le beurre qui a capté mon attention. On a vu ce prix moins d’une fois par mois cette année : c’est le temps d’en profiter. Voici tout de même quelques aubaines hebdomadaires intéressantes :

Bacon de marque maison (emb. de 500 g) à 4,99 $ chez Provigo

à 4,99 $ chez Provigo Biftecks de contre-filet désossés à 7,88 $/lb chez Super C

à 7,88 $/lb chez Super C Bouillon de marque maison (carton de 900 ml) à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Conserves de haricots, de lentilles ou de pois chiches (540 ml) à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Côtes de dos de porc à 3,77 $/lb chez Super C

à 3,77 $/lb chez Super C Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (emb de 300 g) à 7,99 $ chez Metro

à 7,99 $ chez Metro Cubes de bœuf à 6,99 $/lb chez Metro

à 6,99 $/lb chez Metro Douzaine de gros œufs blancs à 2,44 $ chez Metro

à 2,44 $ chez Metro Filets de morue du Pacifique à 9,99 $/lb chez Super C

à 9,99 $/lb chez Super C Filets de porc à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Hauts de cuisses et pilons de poulet à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Jambon fumé à l’ancienne de marque maison (emb. de 675 g) à 6,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 6,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Livre de beurre de marque maison à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C (meilleur prix de l’année) Noix de Grenoble (emb. de 750 g) et amandes (emb. de 1 kg) à 9,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Poitrines de poulet désossées à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Saucisses fumées (emb. de 450 g) à 3/6,99 $ chez IGA

LUNDI

CUISSES DE POULET RÔTIES EN CROÛTE D’HERBES ET ASPERGES RÔTIES AUX AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 1 h

Prix par portion : 3,19 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez besoin d’environ 300 g de poulet pour le repas de pizzas, pensez à faire cuire 2 grosses cuisses supplémentaires (pas besoin de leur mettre la croûte d’herbes). Pour cette même recette, ajoutez également une botte d’asperges à cuire sous le gril.

MARDI

SAUTÉ DE BŒUF AUX HARICOTS VERTS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 1,98 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme le bœuf haché mi-maigre est en vedette, je vous propose d’utiliser celui-ci. Assurez-vous d’avoir retiré le maximum de gras au début de la deuxième étape.

MERCREDI

COCOTTE DE SAUMON AUX PETITS LÉGUMES ET À L’ESTRAGON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 38 min

Prix par portion : 4,91 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

L’estragon est une herbe au goût anisé (comme la réglisse noire). Si vous n’en êtes pas friands, vous pourriez le remplacer par une autre herbe au menu, le basilic ou le persil par exemple. Pour un prix par portion réduit, vous pouvez toujours remplacer le vin par plus de bouillon !

JEUDI

PIZZAS GRILLÉES POULET-ASPERGES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 6 min

Prix par portion : 3,48 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour une cuisson au four, on opte pour une température très élevée (on préchauffe à 500 °F et on descend à 450 °F au moment d’enfourner). On cuit 5 à 6 minutes, on ajoute les garnitures et on remet quelques minutes à cuire en surveillant bien. Pour les garnitures, optez pour le poulet et les asperges cuits en extra plus tôt dans la semaine : il ne restera qu’à abaisser la pâte, à assembler et à cuire le tout !

VENDREDI

MINESTRONE PRINTANIÈRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,71 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme ce n’est pas la saison du poireau, une option plus économique est de le remplacer par de l’oignon (jaune ou blanc). Puisque l’oignon est plus puissant, assurez-vous de bien le faire suer avec les oignons verts et l’ail.

LUNCH

SALADE DE HARICOTS MÉLANGÉS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 1,09 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

La recette donne 12 portions. N’hésitez pas à la couper en trois si vous voulez obtenir un rendement de quatre portions. Une conserve de haricots mélangés ferait alors l’affaire en remplacement des trois variétés.

COLLATION

MOUSSE LÉGÈRE AUX FRAISES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 10 min

Prix par portion : 0,21 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour la quantité exigée, n’achetez pas de sucre vanillé. Remplacez-le par plus de sucre blanc et ajoutez-y une petite touche d’essence de vanille (1/2 c. à thé au maximum). Si vous pensez gaspiller votre jaune d’œuf, sachez qu’il se congèle (il s’y conservera ainsi environ quatre mois).