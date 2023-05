Météo du jour: temps frais avec des averses matinales au Québec

Le temps nuageux apportera quelques averses en matinée mercredi, entrainant une chute des températures à travers la majeure partie du Québec en attendant la chaleur estivale anticipée pour la semaine prochaine.

La fraicheur sera donc de mise mercredi et jeudi avec des maximales de 12 à 13 degrés, y compris dans le sud du Québec, notamment à Montréal et ses environs, où des averses sont attendues essentiellement en matinée.

Le temps sera également pluvieux dans les secteurs du centre du Québec avec des averses matinales pouvant atteindre 15 millimètres en Estrie et en Beauce, alors que la réserve faunique des Laurentides pourrait recevoir quelques flocons de neige sous des rafales de 40 km/h.

Concernant les secteurs de l’est de la province, Environnement Canada prévoit un temps nuageux avec des averses débutant en matinée, les précipitations pouvant atteindre 15 millimètres en terrain montagneux et beaucoup moins ailleurs.

Là aussi, le mercure sera à la baisse, alors que les températures maximales anticipées ne dépasseront pas les 10 degrés dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, selon l’agence fédérale qui prévoit des éclaircies par endroit pour la Gaspésie.

La grisaille va se poursuivre jeudi avec du temps pluvieux dans les secteurs du centre et de l’est du Québec. Dans le sud de la province, on s’attend à du temps plus ensoleillé, bien que les températures demeureront fraîches.