Protection de la nature: une moyenne nettement insuffisante pour le Canada

Même si la majorité des provinces canadiennes ont fait des progrès pour protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030, un rapport de la Société pour la nature et les parcs du Canada estime que les résultats actuels sont nettement insuffisants pour atteindre les objectifs.

SNAP Canada publie mercredi son deuxième bulletin en matière de protection des terres et des océans au Canada.

Selon eux, ce rapport confirme l’urgence pour les gouvernements de conjuguer leurs efforts afin de freiner et d’inverser la perte de biodiversité au Canada.

Une urgence

«Il est essentiel que tous les gouvernements reconnaissent l’urgence de cette crise», a notamment expliqué Sandra Schwartz, directrice générale nationale de la SNAP Canada.

Le Canada a fait preuve de leadership en s’engageant à protéger au moins 30 % de ses terres et de ses océans d’ici 2030.

La réalité serait toutefois différente. Selon l’organisme, environ le tiers du pays a travaillé à mettre en place les conditions gagnantes pour permettre des avancées importantes. Le Québec se trouve du bon côté de la balance, tout comme la Nouvelle-Écosse, le Yukon et la Colombie-Britannique.

«Les Canadiens s’attendent à plus qu’une moyenne de C en matière de conservation. C’est très décevant. Avec l’appui en faveur de la protection du territoire, on pourrait s’attendre à des actions beaucoup plus robustes. En Ontario, il ne se passe absolument rien», affirme Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la section Québec de SNAP.

Selon le porte-parole, l’objectif de 30% d’ici 2030 est réaliste et primordial pour l’avenir du pays. Outre l’Ontario, l’Alberta et la Saskatchewan se retrouvent aussi en queue de peloton.

De l’arrogance

«Il y a suffisamment de projets partout au Canada pour réussir mais la volonté politique est à géométrie variable. Les juridictions doivent relever leurs ambitions. Pour certains gouvernements, ils n’ont même pas l’intention de le faire. C’est un peu de l’arrogance et c’est insultant», ajoute M. Branchaud.

SNAP Canada croit qu’une forte majorité de la population canadienne souhaite que l’on protège plus de milieux terrestres et marins au Canada, en plus d’améliorer le financement.

La publication du rapport coïncide avec la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité, qui se tient à Ottawa les 25 et 26 mai.

Des progrès notables depuis 2021

Fédéral [milieux terrestres] (note de 2021 : A-)

Québec (note de 2021 : A-)

Nouvelle-Écosse (note de 2021 : B)

Yukon (note de 2021 : B-)

Colombie-Britannique (note de 2021 : C)

Des progrès modérés depuis 2021

Fédéral [milieux marins] (note de 2021 : B+)

Territoires du Nord-Ouest (note de 2021 : B+)

Nouveau-Brunswick (note de 2021 : B-)

Manitoba (note de 2021 : C-)

Terre-Neuve-et-Labrador (note de 2021 : E)

Des progrès marginaux depuis 2021

Saskatchewan (note de 2021 : D)

Alberta (note de 2021 : E)

Ontario (note de 2021 : E)

La SNAP Canada n’a pas évalué le Nunavut et l’Île-du-Prince-Édouard.

Source : SNAP Canada