Ride de filles!

L’événement motocycliste féminin au profit de la Fondation cancer du sein du Québec et un incontournable de la scène estivale québécoise, la Ride filles, sera de retour pour célébrer son 15e anniversaire le 8 juillet alors que plus de 1000 motocyclistes féminines (affiche complet) venues des quatre coins du Québec qui prendront la route, formant un convoi impressionnant entre Drummondville et Victoriaville. En soirée, un spectacle-bénéfice électrisant aura lieu au Centrexpo Cogeco de Drummondville, réunissant plusieurs grands noms de la musique québécoise : Lulu Hughes, Luce Dufault, Brigitte Boisjoli, Kevin Parent, Rick Hughes et Les Koristes. Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 30 $, sans oublier que tous les profits seront remis à la Fondation. Renseignements : https://www.ridedefilles.org/

Médaillée d’or

L’Institut forestier du Canada (IFC) a décerné sa médaille d’or 2023 à Julie-Pier Rioux (photo de gauche), finissante du programme Technologie forestière du Cégep de Sainte-Foy lors d’une cérémonie de remise, le 11 mai dernier au Cégep de Sainte-Foy. Julie-Pier s’est démarquée durant son parcours par l’excellence de son dossier scolaire, son intérêt pour la profession, sa personnalité et son engagement. Elle a également mérité une bourse de 1000 $ du Conseil de l’industrie forestière du Québec visant à souligner l’excellence de son dossier scolaire et sa très grande implication durant son passage au collégial. Par ailleurs, sa collègue Johanie Duchesne (photo de droite), elle aussi finissante de Technologie forestière, a pour sa part reçu une bourse Leadership de 1000 $ remise par Bid Group. De plus, chaque année, l’Institut forestier du Canada remet des joncs aux futurs technologues forestiers pour marquer leur entrée dans la profession. Le Cégep de Sainte-Foy compte cette année 30 finissantes et finissants en Technologie forestière qui se destinent toutes et tous à une brillante carrière dans cette industrie.

Nouveau DEC en thanatologie

C’est en présence du maire de Saint-Augustin, de partenaires du monde funéraire et d’étudiants du programme de thanatologie du Collège Notre-Dame-de-Foy (CNDF) que Mitchel Fortin, coordonnateur du programme de formation, a présenté le nouveau DEC en thanatologie offert par l’établissement d’enseignement supérieur de Saint-Augustin-de-Desmaures. En plus d’une formation complète, le CNDF a fait l’acquisition d’un mannequin d’embaumement hyper réaliste pour aider la formation des futurs thanatopracteurs. Jusqu‘à récemment, seul le Collège Rosemont de Montréal offrait cette possibilité (DEC). Renseignements sur le programme : https://www.cndf.qc.ca/thanato. Sur la photo, de gauche à droite : Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures ; Caroline Roy, directrice générale du CNDF ; Mitchel Fortin, Émilie Dupont et Carolyne Laroche, étudiantes au programme de thanatologue du CNDF, et Jonathan Goyer, président de la Corporation des thanatologues du Québec.

Anniversaires

Guillaume Latendresse (photo), analyste sportif à TVA Sport, 36 ans... Claudia Desharnais, directrice marketing de Desharnais pneus et mécanique... Marc Gagnon, ex-patineur de vitesse, 48 ans... Alexandra Laverdière, comédienne et actrice québécoise, 46 ans... Matt Laurent, auteur-compositeur et interprète québécois, 56 ans... Alain Lemieux, avec les Nordiques de 1985 à 1986, frère de Mario Lemieux, 62 ans... Kristin Scott Thomas, actrice britannique, 63 ans... Priscilla Beaulieu Presley, épouse d’Elvis Presley (1967-73), 78 ans... Bob Dylan, auteur-compositeur-interprète, musicien, peintre, poète américain, 82 ans.

Disparus

Le 24 mai 2022 : Pierre Belfond (photo), 88 ans, l’un des éditeurs importants de la seconde moitié du XXe siècle, et fondateur des éditions Belfond... 2021 : José Mailhot, 78 ans, anthropologue et ethnolinguiste qui a effectué de nombreux travaux de recherche sur la culture, la langue et l’histoire des Innus du Québec et du Labrador... 2020 : Jean-Loup Dabadie, 81 ans, parolier, scénariste et académicien français... 2018 : Jerry Maren, 98 ans, acteur américain connu pour être le dernier acteur « survivant » du film Le Magicien d’Oz... 2017 : Jacqueline « Jackie » Sabourin, 89 ans, l’épouse de l’ex-journaliste sportif, feu Roland Sabourin... 2017 : Walter Ruest, 85 ans, PDG de CJBR (Rimouski) (1974-1977), directeur régional pour Radio-Canada des stations de Rimouski, de Matane, de Sept-Îles et de Chicoutimi (1977-1988), commissaire au CRTC (1988-1993)... 2014 : Antoine Deschênes, 67 ans, ancien maire des Éboulements (1997-2005)... 1991 : Gérard Delage, 78 ans, surnommé « le prince des gastronomes »... 1990 : Arthur Villeneuve, 80 ans, peintre naïf.