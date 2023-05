Séries LNH: vers une première en plus de 30 ans

Les équipes présentes en séries éliminatoires ne semblaient décidément pas chaudes à l'idée d'effectuer leur ménage du printemps en 2023. Mais ceci a changé drastiquement.

Effectivement, elles ont toutes décidé de ranger leur balai puisqu’aucune des huit séries de premier tour et des quatre confrontations de deuxième tour ne s’est terminée en quatre matchs. Puis, les finales d'association se sont amorcées.

Il faut maintenant croire que les balais se vendent à rabais puisque les deux séries ces deux finales d’Association pourront ne prendre que les quatre duels minimaux avant de connaître leur dénouement.

Effectivement, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas ont tous deux une avance quasi insurmontable de 3-0 dans leur série face aux Hurricanes de la Caroline et aux Stars de Dallas, respectivement. Ainsi, les deux formations pourraient réaliser quelque chose qui ne s’était pas vu depuis 1992 dans la LNH, c’est-à-dire que les deux séries des finales d’Association prennent fin en quatre confrontations.

En 1992, Mario Lemieux et les Penguins de Pittsburgh avaient lessivé les Bruins de Boston alors que les Blackhawks de Chicago de Jeremy Roenick, Chris Chelios et compagnie avaient dominé les Oilers d’Edmonton. D’ailleurs, ces séries éliminatoires avaient été particulières puisque des quatre séries de deuxième tour, des deux finales d’Association et de la finale de la Coupe Stanley, cinq d’entre elles s'étaient terminées par un balayage.

En fait, depuis 1986, première année où le format «4 de 7» a été adopté pour toutes les séries, ce fut la seule fois où les deux duels de finales d’association ont connu une conclusion «4 à 0». C’est toutefois passé très près en 2009, 2010 et 2013; une finale d’Association se terminant 4-0 et l’autre, 4-1.

Pas de balayage, rare, mais possible

Et si les deux équipes ne parviennent pas à donner un coup de balai, elles sont quasiment assurées d’avoir une place en finale de la Coupe Stanley alors que seulement quatre formations ont réussi à combler un déficit de 0-3... en 204 occasions; pour un taux de succès de plus de 98%.

Dans le cas d’une fin d’hibernation des Hurricanes et des Stars, les séries 2023 pourraient même donner droit à aucun balayage, événement qui n’est survenu qu’en 1991, 2002 et 2016 (NDLR: en 2020, lors des «séries COVID», il n'y en avait eu qu'un, mais lors du tour qualificatif en "3 de 5"), toujours depuis 1986.