Stars: le pire scénario imaginable

L’étoile des Stars de Dallas a considérablement pâli à l’occasion du troisième match de la finale de l’Association de l’Ouest, mardi. Et si les Golden Knights de Vegas représentent de redoutables adversaires, le plus grand rival de l’équipe texane s’est avéré... elle-même.

En effet, la troupe de Peter DeBoer a paru désordonnée et surtout indisciplinée pendant la défaite de 4 à 0 qu’elle a subie devant ses partisans, au American Airlines Center.

À lire aussi: Les Golden Knights poussent les Stars au bord du précipice

À lire aussi: Golden Knights : voici pourquoi ils devraient atteindre la finale bientôt

À lire aussi: Voici les équipes qui n’ont pas participé à une finale depuis belle lurette

«Je ne crois pas qu’il existait un pire scénario, a résumé DeBoer au site de la Ligue nationale de hockey. Pourtant, j’aimais notre énergie et j’ai trouvé nos unités d’infériorité numérique très efficaces. [...] Désormais, nous nous retrouvons dans un gros fossé et nous devons déterminer comment s'en extirper jeudi.»

Le discours du pilote des Stars n’est pas alarmiste : se trouvant au pied du mur, ses ouailles devront triompher lors du match numéro 4 ou leur saison prendra fin abruptement.

«Peu importe la façon, tu n’aimes pas les défaites à ce moment de l’année, a lancé le vétéran Joe Pavelski, toujours en quête d’une première bague de la Coupe Stanley. Nous devons trouver notre élan et les quatre trios d’attaque doivent contribuer, comme nous l’avons fait tout au long de la saison.»

Frustration

La contre-performance de Jake Oettinger, envoyé aux douches après avoir alloué trois buts en cinq lancers, n’a certainement pas aidé la cause des Stars. Le jeune gardien canadien n’est toutefois pas l’unique coupable de ce revers, puisque ses coéquipiers n’ont jamais trouvé le fond du filet et ont commis plusieurs gestes de frustration complètement inutiles.

Ironiquement, c’est le capitaine Jamie Benn qui a sorti son équipe du match. En début de match, il a assené un violent double-échec à Mark Stone et a été expulsé de la rencontre. Il devra d’ailleurs s’expliquer au service de sécurité des joueurs du circuit mercredi après-midi.

Malgré cette crampe de cerveau coûteuse ー les Golden Knights en ont profité pour doubler leur avance ー, Pavelski n’en voulait pas au récipiendaire du trophée Art-Ross en 2015.

«Vous me demandez si je suis déçu d’un gars pour qui j’ai tellement de respect et qui se donne corps et âme sur la glace? Je n’ai aucun problème avec lui. Vous savez quoi? Nous devions être bien meilleurs et nous n’avons pas répondu aux attentes.»

L’ancien du Canadien de Montréal Max Domi s’est aussi laissé emporter par les émotions en toute fin de deuxième tiers, lorsqu’il s'est rué sur le défenseur Nicolas Hague.

Les gestes de Benn et Domi ont trouvé écho chez certains partisans des Stars, qui ont lâchement lancé des déchets sur la glace en fin de rencontre. Le président de l’équipe, Brad Alberts, a même présenté ses excuses dans un communiqué publié mercredi.

«Nous tirons fierté d’offrir la meilleure expérience à toutes les personnes qui entrent dans notre amphithéâtre, a-t-il déclaré. Les actions de ces individus ne reflètent certainement pas les valeurs de notre ville, de notre organisation et de nos partisans.»

Tout comme leurs partisans, les Stars tenteront de faire preuve de plus de discipline afin d’éviter le balayage jeudi à 20 h. Ce duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports.