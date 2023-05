Sylvester Stallone rédige les textos de rupture de ses filles

Les filles de Sylvester Stallone ont révélé que leur père écrivait leurs messages de rupture.

Rompre une relation amoureuse par SMS, ce n’est vraiment pas glorieux ! Mais quand le message est écrit par Rambo en personne, il devient un collector !

Malheureusement, les petits amis à qui les filles de Sylvester Stallone ont dit « ciao » par textos n’ont pas dû savoir qui était l’auteur véritable du SMS de rupture. Mais peut-être ont-ils partagé l’avis de leurs ex-petites copines qui admirent les connaissances de leur père sur ce délicat sujet. En effet, « ils n’ont jamais été fâchés de notre franchise », a fait remarquer Sistine Stallone à propos de la réaction de leurs ex aux SMS.

AFP

C’est dans un épisode du podcast Giggly Squad que Sistine et Sophia, les deux filles de la vedette, ont fait d’amusantes confidences sur le rôle de leur père dans leurs vies amoureuses.

« Mon père est un savant lorsqu'il s'agit de nos vies amoureuses – dans de nombreux domaines. Il écrit la plupart de nos messages de rupture », a révélé Sistine.

Sophia est bien d'accord, et explique le pourquoi de ce recours aux talents paternels quand elle « conseille vivement » aux jeunes femmes de demander à leur père d'écrire un texto de rupture : « Les hommes connaissent les hommes ».

AFP

Les sœurs sont également convenues que d’avoir Rambo ou Rocky pour père n’est pas toujours facile quand on ramène un petit ami à la maison ! Non seulement les copains sont déjà intimidés, mais le père super protecteur en rajoute en ayant « toujours un cigare » pour affirmer sa domination sur le nouveau petit ami. « Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, a rapporté Sistine. Et il m'a répondu : "Je peux dire dans les quatre premières minutes de la rencontre (avec un petit ami) s'il va durer ou non, et donc je ne vais pas perdre mon temps". Et il a raison à chaque fois ».

Outre Sophia (26 ans) et Sistine (24 ans), Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin ont également une fille de 20 ans prénommée Scarlet.