Voici comment «réinitialiser» un esprit anxieux

La vie contemporaine, la situation internationale et mille tracas du quotidien favorisent l’anxiété.

En fait, les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont indiqué qu'en 2019, environ 301 millions de personnes souffraient d'un trouble anxieux dans le monde, dont 58 millions d'adolescents et d'enfants. À partir de cet inquiétant constat, l'experte en bien-être et en psychologie Lauren Lepley propose quelques conseils pour vous aider à « recâbler » le cerveau et à surmonter les pensées anxieuses et les défis en matière de santé mentale. Vous allez voir qu’ils sont simples à faire et rapidement efficaces, si vous êtes régulier dans vos exercices.

Bougez votre corps

L'exercice régulier est depuis longtemps considéré comme un moyen essentiel de favoriser une bonne santé mentale. Il peut s'agir d'une promenade ou d'une séance d'entraînement dans votre salle de sport. « L'exercice physique libère des endorphines, qui sont des stimulants naturels de l'humeur et peuvent aider à soulager les symptômes de l'anxiété », explique Lauren Lepley.

Faites travailler votre esprit

Pourquoi ne pas essayer des exercices simples tels que le dialogue positif avec soi-même ou la rédaction de ses inquiétudes ? Ces exercices peuvent vous permettre de « prendre du recul » et « d'observer vos pensées sans les juger ».

N'oubliez pas de respirer

Les techniques de respiration sont connues pour être utiles en cas d'anxiété. Lauren Lepley suggère donc d'essayer la « respiration ventrale profonde ». Il s'agit d'inspirer plusieurs fois profondément par le nez et d'expirer lentement par la bouche, ce qui permet de relâcher la tension contenue dans le corps. Vous pouvez également expérimenter des exercices comme la respiration en boîte (ou respiration en 4 carrés), ou la respiration diaphragmatique.

La constance est essentielle

La mise en place d'habitudes et de routines quotidiennes peut également vous aider à tenir votre anxiété à distance. Le respect d'un horaire de sommeil régulier « assure un repos et un rajeunissement adéquats », et la création d'une routine quotidienne cohérente vous aidera à réduire l'incertitude et vous fournira une structure.

Ne vous précipitez pas

Lorsque vous gérez l'anxiété, n'oubliez pas que cela prend du temps et que la patience est essentielle. Vous devrez peut-être aussi prendre le temps de trouver les techniques qui vous conviennent le mieux.