RIVERIN, Pierrette



Au C H U L, le 4 mai 2023, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Pierrette Riverin, épouse de feu monsieur Jean-Guy Montpetit, fille de feu madame Yvonne Paradis et de monsieur Rosaire Riverin. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. Ses cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Carmen Boucher), Paul et Claude; ses petits-enfants : Isabelle, Audrey, Richard et Nicolas; ses arrière-petits-enfants : Tyler, Claire, Livia, Ayden, Kyle, Charlotte et Chloé. Elle était la sœur de : feu Albertine (feu Jean-Louis Lacasse), feu Charlotte (feu Alfred Girard), feu Françoise (feu Léandre Drolet), feu Simon (Nicole Côté), feu Huguette (feu Auguste Jean), feu Denise (feu Guy Rochette), feu Jean-Paul (Nicole Richard), Michel (Lisette Talbot). Elle était la belle-sœur de Suzanne Montpetit (feu Jean Méthot) et feu Lise Montpetit (feu Aimé Plante). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel du CHUL et le personnel infirmier du CLSC des Rivières (Sonia Ouellet) et du CLSC de la Jacques-Cartier, ainsi que le personnel du Château Bellevue (Geneviève Fillion).