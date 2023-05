GAMACHE, Louise



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 14 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Louise Gamache, fille de feu madame Anita Madore et de feu monsieur Alcide Gamache. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera leet de là au columbarium St-Ignace du cimetière de Giffard. Mme Gamache laisse dans le deuil son fils René Lépine (Sylvie Grenier) ; ses petits-enfants : Véronique Lépine (Jonathan Bélanger), Julien Lépine (Catherine Gauthier) et Fre Lépine ; ses arrière-petits-enfants : Madison, Anna et Axel Lépine, Arthur et Margot Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Joanita, feu Rachelle, feu Gilles et feu Raymond Gamache. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à une fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la maison