DARVEAU, Jocelyne



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 24 décembre 2022 à l'âge de 69 ans, est décédée madame Jocelyne Darveau conjointe de feu Jean-Paul Landry, fille de feu Jean-Paul Darveau et de feu Madeleine Daudelin. Elle demeurait à Saint-Prosper.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière du Lac-aux Sables sous la direction deElle laisse dans le deuil sa fille Audrey (Richard Roseberry); ses petits-enfants : Anthony et William Nolet et leur père Sylvain Nolet ainsi que Raphaël Roseberry; elle était la soeur de : Jacques (feu Pauline Boudreau), Julien (Vincent ) et Sylvie Brouillette. Elle était la belle-soeur de : Jacques (Denise), Marcel Hélène), Gilles, Myriam, Sr. Ghislaine et feu André (Carole). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8.