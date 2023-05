BOUCHARD, Robert Edouard



Combattant et fort comme il l'a été toute sa vie, est décédé le 7 mai 2023, à l'âge de 78 ans, monsieur Robert ''Bob'' Bouchard. Il est né à Edmunston, N.B. et vivait depuis plusieurs années à Québec. Amoureux de la nature, il adorait ses escapades au camp de chasse. Habile de ses mains, autodidacte et ''patenteux'', aucune réparation ou rénovation ne lui échappait. Le cœur sur la main, il donnait de son temps sans compter et sans rien attendre en retour. Authentique et discret, il ne parlait jamais pour ne rien dire. Chaleureux et accueillant, ses câlins étaient remplis de force réconfortante. Il veille maintenant, comme il l'a fait de son vivant avec énormément de bienveillance et d'amour, de l'autre côté du mince voile, sur : Son épouse, Yvette Côté; ses enfants : Lucie (Mario Laforge), Marc (Nadia Dupéré), Daniel (Catherine Dussault) et Marie-Eve (Benoît Savard); ses petits-enfants : Marc-André (Ariane), Katia, Denis (Gabrielle), Romy, Jacob, Nathan, Dali, Maé, Flora, Milo, Isaak et Laurie; sa première épouse, Margaret Fife; sa sœur Jeannine; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis proches. Il repose maintenant auprès de ses parents Lina et Hubald ainsi que ses frères et sœurs : Gérald, Géraldine, Gaétane, Lionel, Albert et Jacqueline. Un merci spécial à toute l'équipe d'oncologie ainsi qu'à l'équipe de soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour leur bienveillance et leurs soins exceptionnels. Merci également à Dre Andrée-Anne Brochu pour son suivi attentionné. La famille recevra les condoléancesde 13h à 16h auVos témoignages de sympathie pourront se traduire en dons auprès de la Fondation de la pédagogie Freinet pour soutenir les projets des écoles de ses petits-enfants ou à la Fondation de l' I.U.C.P.Q. La famille a confié monsieur Bouchard au Complexe funéraire Sylvio Marceau (15015, Boulevard Henri-Bourassa, Charlesbourg, Qc, G1G 3Z2), membre du Réseau Dignité.