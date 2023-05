LEFEBVRE, Denise Boulanger



Au Manoir de Lorette, le 10 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Denise Boulanger, épouse de feu monsieur Jean-Guy Lefebvre, fille de feu dame Anne-Marie Dancause et de feu monsieur René Boulanger. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : François (Fabienne Boucher), Sylvie (Yves Duguay et sa fille Audrey), Line (Roland Campeau); ses petits-enfants : Miguel Tremblay (Rachel), Jonathan Lefebvre (Amélie), Alexandre Lefebvre (Valérie) et Amélia Lefebvre Duguay (Mégane); ses sœurs : feu Georgette, Françoise (feu Jean-Louis Renaud), Marcelle (Renald Garneau) et Monique (Yves Daigle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Un sincère remerciement au personnel du Manoir de Lorette pour leur dévouement, et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.