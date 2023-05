1,1 G$ pour «simplifier le régime fiscal» chez Revenu Québec

Québec investira 7,7 G$ d’ici 2033 en projets informatiques pour effectuer sa transformation numérique. Après la SAAQ, ce sera autour de Revenu Québec d’effectuer l’une des plus coûteuses transitions pour simplifier son régime fiscal.

Près 1,1 G$ sont prévus dans la Planification des investissements en ressources informationnelles pour moderniser Revenu Québec et le ministère d’Eric Girard, soit plus du double des sommes qui ont été investies dans SAAQclic à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Il s’agit de la plus grosse part du gâteau de la transformation numérique du gouvernement de la CAQ, après les investissements prévus pour la santé et des services sociaux (voir encadré). Même le réseau de l’éducation dépensera moins pour accomplir cet objectif.

Aider les citoyens

La majorité des sommes investies en technologie serviront au projet baptisé VISION.

Lors de l’étude des crédits, la PDG de Revenu Québec, Christyne Tremblay, a indiqué que les sommes serviraient principalement à «rendre la fiscalité plus simple, plus conviviale, la rendre plus facile pour les citoyens.»

Contrairement à la SAAQ, plusieurs projets seront déployés les uns après les autres.

Toutefois, la modernisation de la prestation de service est le principal enjeu de Revenu Québec et c’est à cet endroit que sera investie la majorité de l’argent.

«Ça passe notamment par des services en ligne qui sont plus faciles d’utilisation, fiables et sécuritaires. On veut faire la même chose pour les entreprises pour qu’elles passent moins de temps à remplir leurs obligations fiscales», a-t-elle expliqué. «Dans les projets qui sont mentionnés, on veut simplifier le plus possible toutes les obligations liées, par exemple au crédit de maintien à domicile.»

Photo d’archives

Un vaste pan doit servir à aider les entreprises, a plaidé le ministre des Finances.

«Il y a un important volet qui est la fiscalité des entreprises, la compétitivité des entreprises, c’est donc les aider à remplir leurs obligations fiscales de façon numérique et plus agile», a indiqué Eric Girard.

Déclarations préremplies

D’ailleurs, dès le printemps prochain, RQ mettra en place un projet pilote informatique pour que des déclarations de revenus soient préremplies.

Celui-ci va concerner environ 100 000 citoyens ayant une simple situation fiscale et pour des personnes vulnérables.

«On va les prendre en accompagnement du début à la fin, on va les inviter. On va leur offrir une préremplie, ça va être une déclaration où les informations que l’on possède vont être présentées aux contribuables», a précisé Mme Tremblay.

Tout comme la SAAQ, Revenu Québec est aussi l’un des clients du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Il devra également introduire dans sa transformation le Service d’authentification gouvernementale (SAG). À la SAAQ, plusieurs clients se sont plaints de ce nouveau service d’authentification gouvernementale en raison de sa complexité.

Dans le cadre de la transformation numérique de l’État, le ministère d’Éric Caire soutient que «les défis associés à la prestation électronique des services publics s’avèrent être parmi les plus importants.»

Transformation numérique par portefeuille

Santé et des services sociaux: 1,9 G$

Finances: 1,1 G$

Réseau de l’éducation: 957 M$

Réseau de l’enseignement supérieur: 788 M$

Cybersécurité et Numérique: 773 M$

Transports et Mobilité durable: 236 M$

Justice: 231 M$

Emploi et Solidarité sociale: 140 M$

Sécurité publique: 130 M$

(Source : Plan annuel des investissements et dépenses en ressources informationnelles 2023-2024)