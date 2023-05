GENEST, Danielle



À Québec, le 16 avril 2023, à l'âge de 67 ans et 10 mois, est décédée madame Danielle Genest. Elle était la fille de feu dame Jacqueline Clavet et de feu monsieur Jean Genest. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères; ses demi-soeurs et demi-frères; ses neveux Richard Courcy (Marie France-Dubé) et Roch Courcy; ses petits-neveux, qu'elle considérait comme ses petits-enfants : Philippe et Évelyne Courcy; Olivia Courcy; Charles et Gabriel Courcy; ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la: