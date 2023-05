GIGUÈRE, Jacques



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 avril 2023, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Giguère, époux de madame Louise Paré. Il était le fils de feu dame Fabiola Roberge et de feu monsieur René Giguère. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Benoît et Jonathan Giguère (Valérie Plourde); son petit-fils adoré James Giguère; sa cousine Colette Gosselin; sa belle-soeur Lise Paré (feu Gaétan Lebel); ses amis proches monsieur Yves et madame Ghyslaine Beaurivage ainsi que madame Nathalie et monsieur Rejean Ringuet; plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était également le beau-frère de feu Gaétan Lebel (Lise Paré), feu Gisèle Paré, feu Michel Paré (Judith Spenard), feu Diane Paré (Bertrand Bourgeault) et feu Alain Paré, qui l'ont précédé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, Bur. 214, Québec, (Québec) G1S 3G3