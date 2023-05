FORGUES, Thérèse



Au CHSLD Vigie Saint-Augustin de Desmeures, le 3 mars 2023 à l'âge de 95 ans, est décédée notre Maman Thérèse Forgues. Elle laisse dans le deuil ses enfants; Micheline, Maurice (Thérèse Guay), Louise (Claude Côté) et Michel, ses petits-enfants; Nathalie, Manon, Isabelle, Richard et Karine Dugas, Mélanie, Chantal et Catherine Tessier ainsi que Maxime Jobidon, Danny et Julie Vaudreuil, Audrey et Gabriel Tessier, Steven et Michaël Tessier, ses 29 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants, son beau-frère M. Réal Hamel ainsi que sa belle-sœur Mme Thérèse Lafrance ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Hamel et Forgues de même que René Vaudreuil. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront inhumées au cimetière de Lac-St-Charles à une date ultérieure. Nous remercions sincèrement tout le personnel de la Vigie de Saint-Augustin de Desmaures pour les soins donnés avec amour et respect à notre Maman.