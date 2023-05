THOMASSIN, Roland



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus de Québec, le 30 avril 2023, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé Mr. Roland Thomassin, époux de feu Pierrette Jobin. Né à Sainte-Brigitte-de-Laval le 27 mars 1930, il était le fils de feu Mr. Georges Thomassin et feu Mme. Julia Thomassin. Les membres de la famille recevront les condoléances àIl était le frère de feu Marie-Reine Thomassin (feu Amédé Fortier) et de feu Gemma Thomassin (feu Lucien Fortier); Le beau-frère de feu Jeannette Jobin (feu Robert Lachance), de Feu Gaston Jobin (feu Jeannine Durand), de Léopold Jobin (feu Gilberte Durand) et de feu Robert Jobin (feu Marie Grégoire). Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Line Boisvert), Pierre, Bruno (Manon Thomassin), Christian (Jo-Anne Charest) ses petits-enfants: Caroline (Paul Baron), Jonathan, Marc-André (Sabrina Grenier), Alexandre, Sabrina, ses beaux petits fils Jonathan et Alexandre McLean, ses arrière-petits-enfants: Arielle et Elianne. Ses belles sœurs Monique Morency (feu Jean-Guy Jobin) et Elizabeth Hunter (feu Maurice Jobin) ainsi que des cousins, cousines, neveux et nièces et nombreux amis. Les Funérailles sont sous la direction de :