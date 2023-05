VIEN, Robert



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 15 mai 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Robert Vien, époux de madame Jeanna Laforest, fils de feu madame Alice Cleary et de feu monsieur Olivier Vien. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son épouse Jeanna, il laisse dans le deuil ses sœurs : Jacqueline (André Routhier) et Soeur Monique Vien; son beau-frère et ses belles-sœurs : Joseph Laforest (Lucille Marsolais) et Clémence Laforest ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis. Il était le frère de feu Bertha (feu Armand Girard, feu Arthur Morin), feu Jules (feu Rose Tanguay), feu Marguerite, feu Georgette, feu Rossel, feu Georges (feu Huguette Marmen, feu Cécile Bergeron), feu Réal (feu Solange Lévesque) et feu Bernard (feu Susan Hambly). La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Saint Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's.