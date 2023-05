DUCHAINE, Gilles



À l'Hôpital Chauveau, le 13 mai 2023 à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Duchaine, fils de feu monsieur Lucien Duchaine et de feu dame Rose Lemelin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h à 13h50 auLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants Simon et Mélanie; ses petits-enfants : Tristan (Laurence), Tania Garcia (Jean-Philippe), Corona Valdez (Thomas), Léanne Chamberland Duchaine, Chase Valdez et Éliane, qu'il considérait comme sa petite-fille; son arrière petit-fils Liam Duchaine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Réjeanne, Marielle (Michel Drolet), Denys (Maryse Plourde), Danielle (feu Paul Cantin), Hélène (Jean-Louis Lambert, feu Pierre Bouffard), Alain (Hélène Parent), François, Luc, et il était le frère de feu Claudette (feu Claude Dufour), feu Yolande, feu Nicole et feu Claude. Il quitte également ses filleuls Frédérique Dufour et Audrey Lévesque ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention portée envers Gilles. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Association Pulmonaire du Québec, 800, Boul. de Maisonneuve Est, bureau 800, Montréal, Qc, H2L 9Z9 https://pq.poumon.ca/faire-un-don/