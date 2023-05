FALARDEAU, Jean-François



À son domicile, le 17 mai 2023, à l'âge de 40 ans est décédé monsieur Jean-François Falardeau, conjoint de madame Catherine Bernard. Il était le fils de Jean Falardeau et de Françoise Dorval. Il demeurait à Saint-Malachie. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Loïc et Florence; son frère Marc-Antoine (Stéphanie Thérien); sa sœur Sarah-Ann (Mathieu Brisson); ses beaux-parents : Jacynthe Caron et Réjean Bernard; sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Bernard : Marie-Christine (Jean-Philippe Chouinard) et Jean-François (Caroline Avoine); ses neveux et nièces : Thomas, Samuel, Eva, Charles-Olivier, Nolan, Nathan. Jérémy et Éli; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec. La famille vous accueillera aule samedi 27 mai 2023 de 18 h à 21 h ainsi que le dimanche 28 mai de 12 h à 15 h.