JOBIN, Rolland



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 février 2023, à l'âge de 78 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Rolland Jobin, époux de dame Cécile Tremblay. Né à Saint-Basile-de-Portneuf le 13 novembre 1944, il était le fils de feu dame Cécile Richard et de feu monsieur Gérard Jobin. Il demeurait dans la ville de Beauport (Québec), où il a servi comme policier de 1966 à 2002. Outre son épouse Cécile Tremblay, il laisse dans le deuil ses enfants : Sandra et feu Stéphane; ses petits-enfants William et Sarah-Jane; son arrière-petite-fille Emiliana, sa sœur Madeleine (Marcel Pigeon), son frère feu Jean-Marie (feu Evelyne Piché); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Tremblay : Michelle (feu Roger Latulippe), Richard (Louise Lavoie) et feu Jean (Jeannot Tremblay) ainsi que plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins et autres parents et ami(e)s. Nous adressons nos chaleureux remerciements à toute l'équipe médicale de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement, leur empathie et leur professionnalisme. Ce sont des humains exceptionnels qui ont à cœur le bien-être du patient autant que celui de ses proches.La famille recevra les condoléances à partir de 10h à l'église. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5 ou par téléphone au (418) 525-4385 ou en ligne à l'adresse fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam.