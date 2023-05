CORMIER, Françoise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Françoise Cormier, fille de feu madame Albertine Demers et de feu monsieur Georges-Henri Cormier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com Elle était la sœur de feu Frère Maurice s.c., Raymond (Lucille Durand), feu André (feu Réjeanne Labine) et feu Jean-Paul (Margaret Kirk). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, plus particulièrement sa proche aidante Pauline Roberge. De la résidence AVIVA, suite à une chute, madame Cormier a été admise à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Un grand merci au personnel soignant des soins palliatifs (4e étage côté cardiologie) de l'Hôpital pour leur professionnalisme et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.