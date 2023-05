LAVOIE, Marcelle Bilodeau



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 30 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marcelle Bilodeau, épouse de feu monsieur Jean-Guy Lavoie. Elle était la fille de feu monsieur Orphir Bilodeau et feu dame Rita Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Antoine-de-Tilly. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-Sur-Mer. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Anita (feu Clermont Hamel), Yvan (Denise Guimont), feu Marc, feu Gilles, Pierrette (feu Gilbert Gaudreau), Ovila (Jocelyne Paré), feu Lucille, feu Serge, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, site internet: www.jedonneenligne.org/fqsa/DIMou à l'organisme de votre choix. La direction a été confiée à la