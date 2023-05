MIVILLE, Bernard



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 8 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Bernard Miville, époux de dame Marthe Séguin, fils de feu Gabrielle Côté et de feu Delphis Miville. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marthe; son fils Philippe Miville (Josée Légaré); ses petits-enfants : Charles Miville, Alexia Miville, Vincent Plamondon et sa belle-sœur Doreen Langelier (feu Pierre Miville) ; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com