BOUILLON, Colette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 avril 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Colette Bouillon, entourée de sa famille et de l'amour de ses proches. Elle était l'épouse de monsieur Gilbert Boudreau, fille de feu dame Adrienne Canuel et de feu monsieur Elphège Bouillon. Native de Saint-Marcellin, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 11h à 13h30.et de là pour l'inhumation au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec (Qc) G2G 0G9. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilbert; ses enfants : Sonia (Real Buron), Carl (Nadine Moisan), Stéphane (Julie Jean) et Isabelle (Michael Fromm); ses petits-enfants : Louis et Virginie Aspirot Buron, Laurence, Noémie, Camille, Ludovic et Didier Boudreau, Thomas, Clara et Lea Fromm; ses frères et soeurs : Gaëtane (feu Jean-Guy Ruest), Rosette (feu Régis Ouellet), Claude (feu Lucienne Gagné), Lisette (Denis Noel), Carmen (Jean-Marc Otis) et Laurent (feu Michèle Claude Mourcia); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boudreau : Jean-Marc (Denise Gagnon) et Gaston (Céline Guimont); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier, pour les bons soins prodigués, l'équipe des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval (IUCPQ), ainsi que le Dr Alexandre Brind'Amour de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison du Renouveau, au 870, Carré de Tracy Est, Québec (Qc), G2L 1L2, téléphone: 418-623-5597, site Web : www.maisondurenouveau.com.