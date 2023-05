BOLDUC, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, le 9 mai 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Raymond Bolduc, fils de feu dame Albéa Lemieux et de feu monsieur Elzéar Bolduc. Il demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Raphaël-de-Bellechasse. Il était le père de : Sylvain (Sonia Daigle), Claude (Jenny Lévesque) et feu Yvan; Il laisse dans le deuil la mère de ses fils Françoise Campagna; ses petits-enfants : Alexi, Juliette, Vincent et Thomas. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis et sa compagne de longue date Diane Vallée. Il était le frère de feu Gisèle, feu Jeanne-Aimée, feu Raynald et de feu Georgette. Les arrangements funéraires ont été confié à la :