BÉLANGER, Adrienne



Au CHSLD de Coaticook, le 20 janvier 2023, est décédée à l'âge de 89 ans et 4 mois, dame Adrienne Bélanger, fille de feu M. Adrien Bélanger et de feu dame Germaine Dubé. Elle demeurait à Coaticook et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 12h à 14h50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dorice Grenier (Michel Santerre) et Julie Grenier (André Boisvert); ses petits-enfants: Dominic Dorval, Félix Boisvert (Judith-Émilie Dubé) et Antoine Boisvert. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Gérard (feu Danielle Gauthier), feu Victorien (feu Jeannine Pelletier), feu Laurent (Cécile Cloutier), Thérèse (George Lagacé), Antonine (feu Richard Dumond), Joseph (Irène Bélanger), Madeleine, Lucie (Gaston Dubé), feu Jean-Louis (Claire Deschênes), feu Marie, Yvonne (Marcel Leclerc), Marius (Madone Durette) et Monique (Ghislain Côté). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces et ses précieux(ses) ami(e)s : Isabelle Rodrigue, Monique Gagnon, Renée Tousignant, Thérèse Chèvrefils, Jeannine Forgues et Simone Legros. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies. Des formulaires seront disponibles à l'église.