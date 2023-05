RAYMOND, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mai 2023, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Robert Raymond, époux de madame Cécile Beaupré, fils de feu madame Rose-Alma Thiboutot et de feu monsieur Philippe Raymond. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Maryse Cliche) et Serge (Chantal Roy); ses deux petits-fils Samuel et Justin; son épouse Cécile; ses deux frères Jean-Louis (Monique Dubois) et Dominique (Lise Lamoureux), ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 2 juin 2023, de 19 h à 22 hde 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, site Web : https://fhdl.ca/ Des formulaires seront disponibles sur place.