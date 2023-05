POULIOT, Rachel Longchamps



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 avril 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Rachel Longchamps, épouse de feu monsieur Paul Pouliot, fille de feu madame Léophile Côté et de feu monsieur Amédée Longchamps. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Lysette Dubé), Michel (Danielle Grondin), Raymond (Suzanne Côté) et Lucelle (Martin Pelletier); ses petits-enfants: Anick, Mélanie (Rémi Dufour), Kaven, Michaël Laberge (Joanie Ouellet), Britany Hudon-Asselin, Jonathan (Shannon Bédard), Noémie (Maxime St-Pierre), David (Laurence Garant-Théberge), Simon Pelletier et Geneviève (Scott Hepditch); ses arrière-petits-enfants : Édouard, Beverly, Zack, Alexie, Olivia, feu Paul-Antoine, Gabriel, Florence, Marion, Antonin, Léa-Rose, Jade et Élodie. Dernière de ses familles, elle était la sœur de : feu Welley (feu Marguerite), feu Rose-Anne (feu Antonio Brousseau), feu Ernest (feu Irène Mercier), feu Bernadette, feu Roland, feu Georges, feu Joseph (feu Lumina Allaire), feu Rolande (feu Romuald Turgeon), feu Émilien (feu Lucille Allaire), feu Fernand (feu Édith Nadeau), feu Fernande (feu Lionel Poulin), feu Robert (feu Bertha Kelly), feu Jeanne, feu Conrad, feu Raymond (feu Suzanne Boutet). Elle était la belle-sœur de feu Isidore (feu Marie-Berthe Lecours), feu Adrienne (feu Rosaire Vachon), feu Cécile (feu Paul-Émile Hince), feu Rosaire (feu Suzanne Deblois), feu Léonard, feu Philippe (feu Céline Pilote), feu Patrick (feu Laurette Deblois) et feu Lucien (feu Irène Gosselin). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls Antoine et Christian ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 26 mai 2023, de 18 h à 21 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation En Cœur, tél. : 418 654-2270, site web : www.en-coeur.org ou à la Fondation Patro, tél. : 418 650-2970, site web : www.patro.ca.