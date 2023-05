MARIAGE, Robert



À la Résidence Ste-Marguerite, Boischatel, le 19 mars 2023 à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Robert Mariage, époux de dame Albertine Lafrance. Né à Québec, le 28 mai 1932, il était le fils de feu dame Thérèse Turcotte et de feu monsieur Georges Mariage. Il demeurait à Boischatel., où les membres de la famille vous accueilleront de 9h à 10h45. Monsieur Mariage laisse dans le deuil ses enfants : Robert Jr. (Diane Turcotte), Denis (Annie Sirois), Nicole (feu Armand Lamarre), Lyne (Marcel Leboeuf), France (feu François Couillard), Michelle (Bruno Allard), Chantal (Daniel Pelletier), Chantal (feu Richard Labranche), Claudette (Bertrand Michaud); ses petits-enfants adorés : Rémy et Sandra Mariage, Nicolas et David Mariage, Sébastien et Dave Lamarre, Dany Leboeuf, Lise et Jean-François Couillard, Jean-Simon, Francis et Guillaume Allard, Vanessa, Maxime, Samuel et Raphaël Pelletier, Jessie Mariage, Maxime Labrecque; sans oublier ses 19 arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Marie-Jeanne (feu Gérard Lirette), Gilles (Mariette St-Pierre), Charles Leduc (feu Pierrette), Suzanne Naud (feu Jean-Guy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : Jeannine, Raymond, Denise (Désiré Labranche) et le beau-frère de Raymond Lafrance (Ida Gauthier), tous décédés. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Ste-Marguerite pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille remercie aussi monsieur Martin Garneau (CLSC Orléans) que notre père aimait tant surnommer " mon homme " et merci au personnel du 9ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec de même qu'à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans (Beauport). Les funérailles sont sous la direction de :