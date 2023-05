PARÉ, Gilles



À son domicile de Lévis, le 8 mai 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Paré, fils de feu monsieur Simon Paré et de feu madame Marie-Antoinette Breton. Il laisse dans le deuil sa femme : Carole Galipeau; ses enfants : Sophie (Jonathan Fontaine) et Vincent Paré; ses petits-enfants : Émile, Léonie, Lili Rose et Jacob Fontaine; ses frères et soeurs : Marie-Paule (Jacques Bérubé), Jacques (Céline), Francine (Richard Perron) et Guy (Mona Cyr); ses ami(e)s proches : André et Nicole McGee, Pierre et Micheline Goulet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 11 h.Les proches seront invités à se joindre à sa famille pour un léger goûter servi sur place.