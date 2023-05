CHOUINARD, Karl



À l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 15 mai 2023 à l'âge de 32 ans, est décédé accidentellement Karl Chouinard, fils de feu monsieur Engelbert Chouinard et de madame Denise Fournier. Il demeurait à Sainte-Claire.La famille accueilleraparents et ami(e)s au. L'urne funéraire sera déposée par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa mère madame Denise Fournier (feu Engelbert Chouinard, Jean-Léon Laverdière), sa sœur : Vicky Chouinard (Karine Bluteau); son demi-frère et ses demi-sœurs : Mario Chouinard (Josée Langlois), Michèle Chouinard (Bruno Morin) et Danielle Chouinard (Alain Bellavance); son amoureuse Camille Laflamme et sa famille; ses filleuls : Maïlee et Élise; ses neveux et nièces : Marie-Pier, Jean-Christophe, Éloïse, Arno et Adèle ainsi que sa marraine madame Monique Chouinard (feu Jean-Marie Côté). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses ami(e)s proches : Charles Dulac, Michaël, Gabriel, Jonathan, Daniel, Manuel, Sébastien et bien d'autres ami(e)s. Merci à Thérèse et à Yves pour leur aide précieuse, aux premiers répondants sur place et à toute l'équipe de soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Karl avait signé sa carte d'assurance maladie pour son consentement de don d'organes. C'est un petit geste mais combien important pour redonner la santé à bien des gens. Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire :