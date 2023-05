DESJARDINS, Paul



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 avril 2023, à l'âge de 93 ans, entouré de ses proches, est décédé paisiblement monsieur Paul Desjardins. Il était l'époux de feu dame Huguette Poulin, fils de feu dame Ombéline Marquis et de feu monsieur Alphonse Desjardins. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil son fils Richard et son épouse Sylvie Paquet; sa fille Louise et son époux Raymond Gilbert; ses deux petits-enfants : Martin (Karo Marcotte) et Catherine (Jacob Picard); ses deux arrière-petits-enfants : Alex et Olivia; son frère Claude; sa belle-sœur Jacqueline Poulin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux ami(e)s, dont ceux du Gibraltar. L'ont précédé ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Desjardins et Poulin. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour tous les bons soins prodigués.