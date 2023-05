GODBOUT PARÉ, Gertrude



Entourée de ses enfants, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gertrude Paré, épouse de feu André Godbout. Elle était la fille de feu Fernando Paré et de feu Marie-Anna Dion. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Gervais-de-Bellechasse et native d'Honfleur. Elle nous manquera profondément.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Christine Brière), Marlène (Jean Bédard) et Sophie (Mario Boily); ses petits-enfants: Annick Godbout (Pierre-Luc Daigle), Marc-Olivier Godbout (Mélanie Beaupré), Alexandre et Antoine Bédard ainsi que Thomas et Frédéric Boily; ses arrière-petits-enfants : Elliot, Charlie, Évelyne et Sofia. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Madeleine Paré (Jean-Louis Gaboriault) et ses belles-sœurs Cécile Roy et Marie Bernard. Une pensée pour toutes ses sœurs (Rose-Hélène, Jeanne-Paule et Germaine), ses frères (Robert, Charles, Guy et Gérard), beaux-frères et belles-sœurs des familles Paré et Godbout qui l'ont précédée. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui étaient si chers à son cœur. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la