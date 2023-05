SYLVAIN, Jeannette Dulac



Au Centre d'hébergement du Séminaire à Saint-Georges, le dimanche 21 mai 2023, à l'âge de 99 ans, est décédé madame Jeannette Dulac, épouse de feu Émilien Sylvain, fille de feu Napoléon Dulac et de feu Anna Pépin. Elle demeurait à Saint-Georges. Madame Jeannette Dulac sera exposéele dimanche 28 mai de 11h à 13h45.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, la mise en habitacle aura lieu au columbarium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches sous la direction de la maison Roy et Giguère Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Yvon (Monique Hamel), Gisèle (Martin Fortin), feu Denise (feu Gilles Doyon), Richard (Jocelyne Gilbert), Jean-Guy (Dominique Struck) et Diane (Robert Bibeau); ses 11 petits-enfants et ses 5 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Adrienne (feu Zéphirin, feu Philippe Fortin), feu Thérèse (Omer Gonthier), feu Juliette (feu Gabriel Bolduc), Cécile (feu Antoine Caron), feu Henri, feu Léopold (feu Angéline Rodrigue), feu René, feu Françoise (feu Camille Bolduc) et feu Bertrand (Huguette Maheux). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Sylvain ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club Inner Wheel Saint-Georges, c.p. 841 Saint-Georges G5Y 7C9innerwheelstgeorges@gmail.com