BUSQUE, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Marcel Busque, fils de feu madame Marguerite Perreault et de feu monsieur Émile Busque. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.et sera suivie de la mise en niche des cendres. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mario et Julie (Martin Bissonnette) ; ses petits-enfants : Francis et Dave Busque, Rebecca, Yohann et Rosalie Bissonnette ; ses frères et sœurs : feu André (feu Alda Roy), Lucette (feu Réginald Bouchard), feu Thérèse (feu Roger Boucher), feu Gilles (Monique Cayer), feu Claude (Réjeanne Falardeau), Guy (feu Rolande Plante, feu Louise Parent), Nicole (Robert Marcoux) et Yvon (Denise Bélanger), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil sa douce Ginette, ses enfants (Éric, Nancy & François) et ses petits-enfants (Thierry, Claudia et Laurie). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Site Web: https://fqc.qc.ca/fr Des formulaires seront disponibles sur place.