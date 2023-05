BRETON, Jean-Paul (Paulo)



À l'hôpital St-François d'Assise, le 11 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Paul Breton, fils de feu Jean Breton et de feu Marie-Jeanne Bouchard, époux de dame Louise Gariépy. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses sœurs et ses beaux-frères, Lisette (Guy Pouliot), Colette (André Gariépy), feu Yvette (Pierre-Yves Blouin), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gariépy : feu Jean-Marie (Maude Mathieu), Claude (Paulette Fortier), Aline (Gilles Drouin), Pierre (Carole Laberge), sa filleule adorée Marie-Pier Gariépy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs Jacques (Gabrielle Picard), Simone (Rodolphe Gagné), Thérèse (Didace Dion), Jean-Guy (Gaétane Bernard), Léo, Denis, Yves Gariépy, (Aline Mathieu), Denis. Un remerciement spécial au personnel du B-5 de l'hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et leur réconfort.